Gabriel Aranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Aranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Aranda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Aranda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Aranda 16 Nisan 2001 tarihinde Ezeiza şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Agustín Aranda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Aranda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIDA 11 yapmaktadır. Gabriel Aranda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Aranda'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Aranda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Aranda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Aranda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Aranda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Boca Juniors II

1 Ocak 2023 yılında Boca Juniors

Gabriel Aranda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Aranda şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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