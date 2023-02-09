Diego Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Gonzalez 9 Şubat 1988 tarihinde Lomas de Zamora şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Hernán González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Gonzalez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Diego Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 21 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Diego Gonzalez'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Gonzalez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diegoh.gonzalez/

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Diego Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Diego Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Lanús

1 Temmuz 2010 yılında Rosario Central

30 Haziran 2011 yılında Lanús

1 Ocak 2015 yılında Santos Laguna

29 Temmuz 2016 yılında Racing Club

1 Temmuz 2018 yılında Club Tijuana

30 Haziran 2019 yılında Racing Club

21 Ekim 2020 yılında Boca Juniors

Diego Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Gonzalez şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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