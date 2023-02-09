Frank Fabra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frank Fabra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frank Fabra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frank Fabra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frank Fabra 22 Şubat 1991 tarihinde Nechí şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Kolombiya,Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Frank Yusty Fabra Palacios şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frank Fabra Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZUKA SOCCER yapmaktadır. Frank Fabra, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 22 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Frank Fabra'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Frank Fabra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/frankfabra

http://www.instagram.com/fabra18/

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Frank Fabra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Frank Fabra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Frank Fabra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frank Fabra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Envigado

1 Temmuz 2014 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2015 yılında Indep. Medellín

22 Ocak 2016 yılında Boca Juniors

Frank Fabra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frank Fabra şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Frank Fabra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 18 numaralı formasıyla 9 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 1 gol atmıştır.

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