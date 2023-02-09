Ezequiel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezequiel Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezequiel Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezequiel Fernandez 25 Temmuz 2002 tarihinde San Miguel şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ignacio Ezequiel Agustín Fernández Carballo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezequiel Fernandez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Ezequiel Fernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ezequiel Fernandez'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ezequiel Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ezequiel Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ezequiel Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ezequiel Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Boca Juniors II

12 Şubat 2022 yılında Tigre

31 Aralık 2022 yılında Boca Juniors II

1 Ocak 2023 yılında Boca Juniors

Ezequiel Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezequiel Fernandez şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Ezequiel Fernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U17 takımında 15 numaralı formasıyla 24 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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