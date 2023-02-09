Juan Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Ramirez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juan Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Ramirez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Ramirez 25 Mayıs 1993 tarihinde Moreno şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Edgardo Ramírez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Ramirez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Juan Ramirez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Ramirez'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Juan Ramirez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juan_ramirez.11/

Juan Ramirezboyu ve yaşı kaç

Juan Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Juan Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Argentinos Jrs.

20 Şubat 2015 yılında Colorado

24 Ocak 2016 yılında UD Almería

30 Haziran 2016 yılında Colorado

8 Temmuz 2016 yılında CA Talleres

30 Haziran 2018 yılında Colorado

1 Temmuz 2018 yılında CA Talleres

30 Temmuz 2019 yılında San Lorenzo

30 Temmuz 2021 yılında Boca Juniors

Juan Ramirez kimdir

Juan Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Ramirez şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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Juan Ramirez nereli

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