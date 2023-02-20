Mahar Sharoumah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahar Sharoumah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahar Sharoumah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahar Sharoumah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahar Sharoumah 12 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Suudi Arabistan,Cad uyrukludur.Gerçek adı da ماهر محمد شرومه / Mahar Mohammed Sharoumah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahar Sharoumah Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mahar Sharoumah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına 6 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Mahar Sharoumah'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mahar Sharoumah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahar Sharoumah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahar Sharoumah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahar Sharoumah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Khaleej

1 Temmuz 2019 yılında Al-Adalah FC

6 Ocak 2020 yılında Ettifaq FC

Mahar Sharoumah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahar Sharoumah şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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