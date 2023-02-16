Michael Akoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Akoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Akoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Akoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Akoto 3 Ekim 1997 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Akoto Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Michael Akoto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Dresden futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Dresden takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Michael Akoto'nin Dynamo Dresden ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Akoto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/michaelakotoxx/

Michael Akoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Akoto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Akoto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Akoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında SV Wehen U19

1 Temmuz 2016 yılında Wehen Wiesbaden

1 Temmuz 2018 yılında FSV Mainz 05 II

1 Temmuz 2021 yılında Dresden

Michael Akoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Akoto şuan Dynamo Dresden takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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