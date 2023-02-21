Nasser Al Abdali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasser Al Abdali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasser Al Abdali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nasser Al Abdali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nasser Al Abdali 1 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da ناصر العبدلي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nasser Al Abdali Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nasser Al Abdali, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nasser Al Abdali'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nasser Al Abdali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nasser Al Abdali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nasser Al Abdali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nasser Al Abdali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Al-Ittihad U23

1 Temmuz 2015 yılında Bilinmiyor

3 Temmuz 2016 yılında Ettifaq FC

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

19 Mart 2018 yılında Al-Nahdah FC

4 Ocak 2020 yılında Al-Qadsiah FC

4 Ekim 2020 yılında Khaleej

29 Ocak 2022 yılında Al-Adalah FC

Nasser Al Abdali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nasser Al Abdali şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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