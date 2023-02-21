Abdalla Abdulrahman Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdalla Abdulrahman Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdalla Abdulrahman Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdalla Abdulrahman Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdalla Abdulrahman Mohammed 25 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdalla Abdulrahman Mohammed Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Abdalla Abdulrahman Mohammed'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdalla Abdulrahman Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdalla Abdulrahman Mohammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdalla Abdulrahman Mohammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdalla Abdulrahman Mohammed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Khor Fakkan

Abdalla Abdulrahman Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdalla Abdulrahman Mohammed şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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