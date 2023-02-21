Abdalla Abdulrahman Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdalla Abdulrahman Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdalla Abdulrahman Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdalla Abdulrahman Mohammed ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Abdalla Abdulrahman Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdalla Abdulrahman Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdalla Abdulrahman Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdalla Abdulrahman Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdalla Abdulrahman Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdalla Abdulrahman Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdalla Abdulrahman Mohammed 25 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdalla Abdulrahman Mohammed Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Abdalla Abdulrahman Mohammed'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdalla Abdulrahman Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdalla Abdulrahman Mohammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdalla Abdulrahman Mohammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdalla Abdulrahman Mohammed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Khor Fakkan

Abdalla Abdulrahman Mohammed kimdir

Abdalla Abdulrahman Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdalla Abdulrahman Mohammed şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Abdalla Abdulrahman Mohammed nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Valentin Paltsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Paltsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Valentin Paltsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Paltsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmed Ali Alebri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Ali Alebri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmed Ali Alebri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Ali Alebri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amir Mokhammad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Mokhammad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amir Mokhammad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Mokhammad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Al Junaibi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Al Junaibi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Al Junaibi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Al Junaibi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Hatay'da eşya taşırken depreme yakalandılar: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin cansız bedeni çıkarılmaya çalışılıyor
Hatay'da eşya taşırken depreme yakalandılar: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin cansız bedeni çıkarılmaya çalışılıyor
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!