Abdelmoula El Ghrous kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelmoula El Ghrous Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelmoula El Ghrous adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelmoula El Ghrous Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelmoula El Ghrous 26 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelmoula El Ghrous Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdelmoula El Ghrous, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Abdelmoula El Ghrous'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdelmoula El Ghrous Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelmoula El Ghrous isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelmoula El Ghrous Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelmoula El Ghrous futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2019 yılında TAS Casablanca

9 Kasım 2020 yılında CA Khénifra

19 Ocak 2022 yılında Kawkab Marrak.

18 Ağu 2022 yılında Moghreb Tétouan

Abdelmoula El Ghrous Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelmoula El Ghrous şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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