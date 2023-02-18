Zaid Ben Khajjou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaid Ben Khajjou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zaid Ben Khajjou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zaid Ben Khajjou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zaid Ben Khajjou 1 Ocak 2003 tarihinde Chefchaouen şehrinde doğmuştur. Fas uyrukludur.Gerçek adı da زيد بن خجو şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zaid Ben Khajjou Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zaid Ben Khajjou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Zaid Ben Khajjou'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zaid Ben Khajjou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zaid Ben Khajjou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Zaid Ben Khajjou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zaid Ben Khajjou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2022 yılında Moghreb Tétouan

Zaid Ben Khajjou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zaid Ben Khajjou şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Ittihad Chaouen

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.