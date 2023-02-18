Mohssine Abba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohssine Abba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohssine Abba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohssine Abba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohssine Abba 15 Ağu 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohssine Abba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohssine Abba, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohssine Abba'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohssine Abba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohssine Abba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohssine Abba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohssine Abba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2020 yılında Stade Marocain

1 Ağu 2021 yılında FAR Reserve

2 Ağu 2021 yılında FAR Rabat

6 Ocak 2022 yılında Stade Marocain

30 Haziran 2022 yılında FAR Rabat

1 Eylül 2022 yılında Moghreb Tétouan

Mohssine Abba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohssine Abba şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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