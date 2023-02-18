Ayoub Ouardighi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Ouardighi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Ouardighi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Ouardighi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Ouardighi 16 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Ouardighi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayoub Ouardighi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ayoub Ouardighi'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ayoub Ouardighi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Ouardighi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayoub Ouardighi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Ouardighi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Moghreb Tétouan

Ayoub Ouardighi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Ouardighi şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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