Anouar Frindi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anouar Frindi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anouar Frindi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anouar Frindi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anouar Frindi 26 Ağu 1993 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anouar Frindi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anouar Frindi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Anouar Frindi'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anouar Frindi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anouar Frindi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Anouar Frindi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anouar Frindi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında Khémisset

1 Kasım 2020 yılında Stade Marocain

1 Ağu 2021 yılında Widad Témara

16 Ağu 2022 yılında Moghreb Tétouan

Anouar Frindi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anouar Frindi şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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