Hodifa El Mahssani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hodifa El Mahssani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hodifa El Mahssani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hodifa El Mahssani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hodifa El Mahssani 13 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hodifa El Mahssani Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ahannach Sport yapmaktadır. Hodifa El Mahssani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına 1 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Hodifa El Mahssani'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hodifa El Mahssani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hodifa El Mahssani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hodifa El Mahssani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hodifa El Mahssani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2018 yılında Moghreb Tétouan

Hodifa El Mahssani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hodifa El Mahssani şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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