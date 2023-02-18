Zaid Krouch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaid Krouch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zaid Krouch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zaid Krouch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zaid Krouch 27 Ocak 1991 tarihinde Tétouan şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da زيد كروش şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zaid Krouch Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zaid Krouch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına 30 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Zaid Krouch'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zaid Krouch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zaid Krouch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zaid Krouch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zaid Krouch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Moghreb Tétouan

10 Ocak 2019 yılında FC Goa

1 Temmuz 2019 yılında RS Berkane

30 Ağu 2021 yılında Moghreb Tétouan

Zaid Krouch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zaid Krouch şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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