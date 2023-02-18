Said Lamaiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Said Lamaiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Said Lamaiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Said Lamaiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Said Lamaiz 12 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Said Lamaiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Said Lamaiz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Said Lamaiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Said Lamaiz'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Said Lamaiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Said Lamaiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Said Lamaiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Said Lamaiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Moghreb Tétouan

Said Lamaiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Said Lamaiz şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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