Hilal Ferdaoussi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hilal Ferdaoussi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hilal Ferdaoussi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hilal Ferdaoussi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hilal Ferdaoussi 23 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hilal Ferdaoussi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hilal Ferdaoussi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına - tarihinde katılmıştır. Hilal Ferdaoussi'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hilal Ferdaoussi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hilal Ferdaoussi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hilal Ferdaoussi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hilal Ferdaoussi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hilal Ferdaoussi şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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