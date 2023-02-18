Youssef El Houari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef El Houari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef El Houari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef El Houari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef El Houari 8 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef El Houari Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Youssef El Houari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Youssef El Houari'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Youssef El Houari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssef El Houari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youssef El Houari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef El Houari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2020 yılında Moghreb Tétouan

Youssef El Houari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef El Houari şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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