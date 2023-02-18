Adil El Hassnaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adil El Hassnaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adil El Hassnaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adil El Hassnaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adil El Hassnaoui 1 Mart 1989 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adil El Hassnaoui Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adil El Hassnaoui, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına 2 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Adil El Hassnaoui'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adil El Hassnaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adil El Hassnaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adil El Hassnaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adil El Hassnaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Difaâ El Jadida

2 Ağu 2019 yılında Moghreb Tétouan

Adil El Hassnaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adil El Hassnaoui şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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