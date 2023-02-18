Anwar Oussarhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anwar Oussarhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anwar Oussarhan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anwar Oussarhan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anwar Oussarhan {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anwar Oussarhan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anwar Oussarhan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Anwar Oussarhan'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anwar Oussarhan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anwar Oussarhan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anwar Oussarhan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anwar Oussarhan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2022 yılında Moghreb Tétouan

Anwar Oussarhan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anwar Oussarhan şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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