Yassine Jbira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassine Jbira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yassine Jbira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yassine Jbira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yassine Jbira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassine Jbira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassine Jbira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yassine Jbira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yassine Jbira 16 Şubat 1996 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da ياسين جبيرة şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yassine Jbira Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yassine Jbira, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yassine Jbira'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yassine Jbiraboyu ve yaşı kaç

Yassine Jbira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yassine Jbira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Yassine Jbira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yassine Jbira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2014 yılında Almería Juv. A

11 Temmuz 2015 yılında FUS Rabat

27 Kasım 2020 yılında O. Khouribga

24 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

2 Ağu 2022 yılında Moghreb Tétouan

Yassine Jbira kimdir

Yassine Jbira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yassine Jbira şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Yassine Jbira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fas U17 takımında 13 numaralı formasıyla 13 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Yassine Jbira nereli

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