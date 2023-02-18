Hamza Ghatas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Ghatas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Ghatas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Ghatas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Ghatas 8 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Ghatas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamza Ghatas, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Hamza Ghatas'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Hamza Ghatas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Ghatas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Ghatas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Ghatas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Eylül 2017 yılında Mouloudia

1 Temmuz 2018 yılında AS Salé

15 Ocak 2019 yılında Ittihad Tanger

1 Ağu 2019 yılında Kénitra

2 Ağu 2022 yılında Moghreb Tétouan

Hamza Ghatas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Ghatas şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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