Mohamed Kamal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Kamal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Kamal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Kamal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Kamal 24 Ekim 1995 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Kamal Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Mohamed Kamal, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına 13 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed Kamal'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Kamal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Kamal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Kamal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Kamal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2016 yılında FAR Rabat

9 Ağu 2019 yılında Wydad AC

15 Ocak 2020 yılında Nahdat Zemamra

12 Ekim 2020 yılında Wydad AC

13 Kasım 2020 yılında Moghreb Tétouan

Mohamed Kamal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Kamal şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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