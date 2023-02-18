Soulayman Driouech kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soulayman Driouech Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soulayman Driouech adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soulayman Driouech Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soulayman Driouech 7 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soulayman Driouech Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Soulayman Driouech, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Soulayman Driouech'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Soulayman Driouech Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soulayman Driouech isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soulayman Driouech Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soulayman Driouech futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2020 yılında Moghreb Tétouan

Soulayman Driouech Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soulayman Driouech şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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