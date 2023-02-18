Anas Hafout kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anas Hafout Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anas Hafout adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anas Hafout Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anas Hafout {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anas Hafout Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anas Hafout, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına - tarihinde katılmıştır. Anas Hafout'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anas Hafout Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anas Hafout isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anas Hafout Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anas Hafout Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anas Hafout şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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