Houssam Ben Youssef kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Houssam Ben Youssef Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Houssam Ben Youssef adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Houssam Ben Youssef Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Houssam Ben Youssef {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Houssam Ben Youssef Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Houssam Ben Youssef, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına - tarihinde katılmıştır. Houssam Ben Youssef'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Houssam Ben Youssef Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Houssam Ben Youssef isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Houssam Ben Youssef Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Houssam Ben Youssef Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Houssam Ben Youssef şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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