Roshdi Wahabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roshdi Wahabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roshdi Wahabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roshdi Wahabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roshdi Wahabi 26 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da Rochdi Oulad Abdelouahad şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roshdi Wahabi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roshdi Wahabi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına - tarihinde katılmıştır. Roshdi Wahabi'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roshdi Wahabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roshdi Wahabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roshdi Wahabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roshdi Wahabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roshdi Wahabi şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

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