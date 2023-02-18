Zouhair Marour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zouhair Marour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zouhair Marour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zouhair Marour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zouhair Marour 19 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zouhair Marour Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zouhair Marour, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına 30 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Zouhair Marour'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zouhair Marour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zouhair Marour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zouhair Marour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zouhair Marour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Nahdat Zemamra

26 Ocak 2021 yılında Beni Mellal

30 Ağu 2021 yılında Moghreb Tétouan

Zouhair Marour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zouhair Marour şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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