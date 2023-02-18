Anass Lamrabat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anass Lamrabat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anass Lamrabat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anass Lamrabat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anass Lamrabat 13 Temmuz 1993 tarihinde Tétouan şehrinde doğmuştur. Fas uyrukludur.Gerçek adı da أنس لمرابط şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anass Lamrabat Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anass Lamrabat, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına 28 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Anass Lamrabat'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anass Lamrabat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anass Lamrabat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anass Lamrabat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anass Lamrabat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Moghreb Tétouan

1 Temmuz 2016 yılında Wydad AC

21 Ağu 2017 yılında FAR Rabat

30 Haziran 2018 yılında Wydad AC

9 Temmuz 2018 yılında Mouloudia

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

14 Ocak 2020 yılında Kénitra

28 Ekim 2020 yılında Moghreb Tétouan

Anass Lamrabat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anass Lamrabat şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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