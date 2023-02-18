Mohamed Saoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Saoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Saoud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Saoud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Saoud 30 Ocak 1996 tarihinde Tétouan şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da محمد سعود şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Saoud Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Razon Sports yapmaktadır. Mohamed Saoud, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına 25 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Saoud'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Saoud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Saoud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Saoud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Saoud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2016 yılında FUS Rabat

16 Ocak 2019 yılında MAS Fes

30 Haziran 2019 yılında FUS Rabat

25 Ocak 2021 yılında Kawkab Marrak.

25 Ağu 2021 yılında Moghreb Tétouan

Mohamed Saoud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Saoud şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohamed Saoud Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moghreb Tétouan

Fas U17 takımında 16 numaralı formasıyla 19 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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