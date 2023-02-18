Mohamed Saber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Saber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Saber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Saber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Saber 29 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Saber Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Saber, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Saber'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Saber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Saber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Saber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Saber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağu 2021 yılında Hassania

1 Ağu 2022 yılında Moghreb Tétouan

Mohamed Saber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Saber şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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