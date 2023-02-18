Saad Lakohal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Lakohal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saad Lakohal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saad Lakohal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saad Lakohal 5 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da سعد الكوحل şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saad Lakohal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saad Lakohal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına 27 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Saad Lakohal'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saad Lakohal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saad Lakohal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saad Lakohal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saad Lakohal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Raja Casablanca

19 Ağu 2019 yılında Widad Témara

16 Eylül 2020 yılında Raja Casablanca

30 Kasım 2020 yılında Widad Témara

30 Haziran 2021 yılında Raja Casablanca

27 Ağu 2021 yılında Moghreb Tétouan

Saad Lakohal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saad Lakohal şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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