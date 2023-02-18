Mouad Goulouss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mouad Goulouss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mouad Goulouss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mouad Goulouss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mouad Goulouss 5 Kasım 1993 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mouad Goulouss Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mouad Goulouss, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mouad Goulouss'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mouad Goulouss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mouad Goulouss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mouad Goulouss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mouad Goulouss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağu 2021 yılında Beni Mellal

1 Ağu 2022 yılında Moghreb Tétouan

Mouad Goulouss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mouad Goulouss şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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