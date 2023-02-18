Mohamed Radouani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Radouani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Radouani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Radouani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Radouani 12 Aralık 1989 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Radouani Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Radouani, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Radouani'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Radouani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Radouani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Radouani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Radouani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ekim 2020 yılında Nahdat Zemamra

9 Ağu 2022 yılında Moghreb Tétouan

Mohamed Radouani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Radouani şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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