Youssef Arbidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef Arbidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef Arbidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef Arbidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef Arbidi 21 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef Arbidi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Youssef Arbidi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Youssef Arbidi'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Youssef Arbidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssef Arbidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youssef Arbidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef Arbidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Kasım 2020 yılında O. Khouribga

31 Ağu 2021 yılında Moghreb Tétouan

Youssef Arbidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef Arbidi şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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