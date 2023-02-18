Yahia El Filali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yahia El Filali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yahia El Filali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yahia El Filali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yahia El Filali 13 Kasım 1989 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da يحيى الفيلالي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yahia El Filali Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yahia El Filali, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Yahia El Filali'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yahia El Filali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yahia El Filali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yahia El Filali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yahia El Filali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Difaâ El Jadida

1 Kasım 2020 yılında Moghreb Tétouan

Yahia El Filali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yahia El Filali şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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