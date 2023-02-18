Ayoub Bouadli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Bouadli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Bouadli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Bouadli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Bouadli 19 Mart 1999 tarihinde Tétouan şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Bouadli Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayoub Bouadli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına 1 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Ayoub Bouadli'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ayoub Bouadli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Bouadli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayoub Bouadli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Bouadli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında Moghreb Tétouan

Ayoub Bouadli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Bouadli şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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