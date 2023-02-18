Mohamed Hamami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Hamami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Hamami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Hamami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Hamami 20 Nisan 1992 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Hamami Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Hamami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Hamami'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Hamami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Hamami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Hamami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Hamami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2014 yılında Difaâ El Jadida

1 Ağu 2018 yılında Ittihad Tanger

15 Eylül 2019 yılında Kénitra

30 Ekim 2020 yılında MAS Fes

15 Ağu 2022 yılında Moghreb Tétouan

Mohamed Hamami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Hamami şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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