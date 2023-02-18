Yassine Amhih kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassine Amhih Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassine Amhih adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yassine Amhih Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yassine Amhih {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yassine Amhih Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yassine Amhih, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına - tarihinde katılmıştır. Yassine Amhih'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yassine Amhih Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yassine Amhih isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yassine Amhih Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yassine Amhih Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yassine Amhih şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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