Noussair El Mimouni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noussair El Mimouni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noussair El Mimouni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noussair El Mimouni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noussair El Mimouni 20 Şubat 1991 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.Gerçek adı da نصير الميموني şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noussair El Mimouni Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Noussair El Mimouni, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına 30 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Noussair El Mimouni'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Noussair El Mimouni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noussair El Mimouni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noussair El Mimouni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noussair El Mimouni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2017 yılında Ittihad Tanger

17 Ocak 2018 yılında Moghreb Tétouan

30 Haziran 2018 yılında Ittihad Tanger

14 Temmuz 2018 yılında ATK

1 Ocak 2019 yılında Moghreb Tétouan

12 Ocak 2020 yılında Mouloudia

30 Kasım 2020 yılında Moghreb Tétouan

Noussair El Mimouni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noussair El Mimouni şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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