Abdulaziz Hussain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulaziz Hussain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulaziz Hussain adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulaziz Hussain Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulaziz Hussain 10 Eylül 1990 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdulaziz Hussain Haikal Mubarak Al Balooshi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulaziz Hussain Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Razon Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Abdulaziz Hussain'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulaziz Hussain Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulaziz Hussain isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulaziz Hussain Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulaziz Hussain futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Al-Ahli (UAE)

1 Temmuz 2017 yılında Shabab Al-Ahli

Abdulaziz Hussain Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulaziz Hussain şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Abdulaziz Hussain Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 23 numaralı formasıyla 15 Ocak 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 37 maçta 0 gol atmıştır.

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