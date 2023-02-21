Jason Denayer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jason Denayer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jason Denayer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jason Denayer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jason Denayer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jason Denayer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jason Denayer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jason Denayer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jason Denayer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jason Denayer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jason Denayer 28 Haziran 1995 tarihinde Jette şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belçika,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Jason Grégory Marianne Denayer şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jason Denayer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quadrans yapmaktadır. Jason Denayer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 28 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jason Denayer'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jason Denayer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jason_denayer/

Jason Denayer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jason Denayer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jason Denayer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jason Denayer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Man City U18

1 Temmuz 2014 yılında Man. City

12 Ağustos 2014 yılında Celtic

30 Haziran 2015 yılında Man. City

31 Ağustos 2015 yılında Galatasaray

30 Haziran 2016 yılında Man. City

31 Ağustos 2016 yılında Sunderland

31 Mayıs 2017 yılında Man. City

31 Ağustos 2017 yılında Galatasaray

30 Haziran 2018 yılında Man. City

21 Ağustos 2018 yılında Olimpik Lyon

28 Eylül 2022 yılında Shabab Al-Ahli

Jason Denayer kimdir

Jason Denayer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jason Denayer şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve 64 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Ganshoren (2003-2006), RSC Anderlecht (2006-2008), JMG Academy (2008-2013), Manchester City (2013-2014)

Jason Denayer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika takımında 3 numaralı formasıyla 31 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U21 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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Jason Denayer nereli

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