Abdalla Al Naqbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdalla Al Naqbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdalla Al Naqbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdalla Al Naqbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdalla Al Naqbi 28 Nisan 1993 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdalla Ali Hassan Mohamed Rashid Al Naqbi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdalla Al Naqbi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Al Hadaf yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Abdalla Al Naqbi'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdalla Al Naqbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdalla Al Naqbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdalla Al Naqbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdalla Al Naqbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Al-Wasl

1 Temmuz 2018 yılında Shabab Al-Ahli

Abdalla Al Naqbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdalla Al Naqbi şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Abdalla Al Naqbi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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