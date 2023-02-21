Ahmad Nourollahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Nourollahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmad Nourollahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmad Nourollahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmad Nourollahi 1 Şubat 1993 tarihinde Azadshahr, Golestan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da احمد نورالهی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmad Nourollahi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FreeKick Sports Dubai yapmaktadır. Ahmad Nourollahi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 17 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmad Nourollahi'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmad Nourollahi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/ahmadnoorollahi8/

Ahmad Nourollahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmad Nourollahi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ahmad Nourollahi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmad Nourollahi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında F. Yazd

1 Temmuz 2014 yılında Persepolis

2 Ocak 2017 yılında Tractor Sazi

30 Haziran 2017 yılında Persepolis

17 Ağustos 2021 yılında Shabab Al-Ahli

Ahmad Nourollahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmad Nourollahi şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ahmad Nourollahi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Foolad Yazd (bis 2012)

İran takımında 21 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 3 gol atmıştır.

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