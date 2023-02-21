Cheickna Doumbia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheickna Doumbia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cheickna Doumbia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cheickna Doumbia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cheickna Doumbia 14 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cheickna Doumbia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RHODES yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Cheickna Doumbia'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cheickna Doumbia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cheickna Doumbia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cheickna Doumbia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cheickna Doumbia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Shabab Al-Ahli

Cheickna Doumbia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cheickna Doumbia şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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