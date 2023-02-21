Abdelaziz Al Blooshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelaziz Al Blooshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelaziz Al Blooshi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelaziz Al Blooshi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelaziz Al Blooshi 3 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelaziz Al Blooshi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına - tarihinde katılmıştır. Abdelaziz Al Blooshi'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelaziz Al Blooshi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelaziz Al Blooshi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelaziz Al Blooshi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelaziz Al Blooshi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelaziz Al Blooshi şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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