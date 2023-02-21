Guilherme Bala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Bala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guilherme Bala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guilherme Bala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guilherme Bala 16 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Guilherme da Silva Gonçalves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guilherme Bala Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Uplay Sports & Promotion yapmaktadır. Guilherme Bala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Guilherme Bala'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Guilherme Bala Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/guilherme_bala01/

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Guilherme Bala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guilherme Bala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Guilherme Bala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guilherme Bala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Flamengo U20

31 Ocak 2021 yılında Madureira-RJ

9 Nisan 2021 yılında Ferroviária

29 Temmuz 2021 yılında Shabab Al-Ahli

Guilherme Bala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guilherme Bala şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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