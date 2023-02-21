Gustavo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo 11 Eylül 2002 tarihinde Presidente Dutra şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Silva de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SH Sports yapmaktadır. Gustavo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gustavo'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustavo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gustavo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Kasım 2020 yılında Sport Recife

31 Ocak 2022 yılında Shabab Al-Ahli

Gustavo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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