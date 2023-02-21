Eid Khamis Alnuaimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eid Khamis Alnuaimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eid Khamis Alnuaimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eid Khamis Alnuaimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eid Khamis Alnuaimi 20 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eid Khamis Alnuaimi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Eid Khamis Alnuaimi'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Eid Khamis Alnuaimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eid Khamis Alnuaimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eid Khamis Alnuaimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eid Khamis Alnuaimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Shabab Al-Ahli

Eid Khamis Alnuaimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eid Khamis Alnuaimi şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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